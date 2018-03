Atletismo: Keila é 3º no salto triplo A pernambucana saltadora Keila da Silva Costa, de 19 anos, conquistou, nesta quarta-feira, a medalha de bronze no salto triplo no Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo. Keila saltou 13,70 metros, não gostou da marca, mas estava feliz pela medalha. As cubanas Mabel Gay (14,09 m) e Arianna Martinez (13,74 m) ficaram com o ouro e a prata. Foi a segunda medalha do Brasil em Mundiais Juvenis, em nove edições e a primeira de uma mulher (a outra foi conquistada em Lisboa, em 1994, por Clodoaldo Gomes da Silva, nos 20 km). Na prova mais veloz do mundo, os 100 metros, a brasileira Thatiana Regina Ignácio foi quinta colocada, com 11s79, nesta quarta-feira à noite, na disputa do Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo. Estados Unidos, Trinidad Tobago e Jamaica provaram que vão continuar os reis da velocidade. Os norte-americanos (que tem os dois recordistas mundiais da distância - Maurice Greene e Marion Jones) venceram a prova feminina, com Lauryn Williams (11s33), e ficaram com o bronze, com Marshevet Hooker (11s48).A Jamaica foi prata, com Simone Facey (11s43). Trinidad e Tobago ficou com o ouro e a prata na prova masculina, respectivamente com Darrel Brown (10s09) e Marc Burns (10s18). Os Estados Unidos levaram o bronze, com Willie Hordge (10s36). Outras boas surpresas desta quarta-feira para o Brasil foram a classificação de Luís Eduardo Ambrósio para a final dos 400 metros, com 46s61, sua melhor marca pessoal e o sétimo melhor tempo no geral, e de Juliana Paula de Azevedo, na final dos dos 800 m, também com recorde pessoal (2min06s23). A final dos 400 m será nesta quinta-feira, às 22h50 (horário de Brasília) e a dos 800 m nesta sexta-feira.