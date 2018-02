Atletismo: Lenílson iguala recorde O velocista brasileiro Vicente Lenílson foi muito bem na primeira seletiva dos 60 metros do Mundial indoor que está sendo disputado em Birmingham, na Inglaterra. Nesta sexta-feira, Lenílson marcou o tempo de 6.63; se classificou para as semifinais e igualou o recorde sul-americano do percurso, em poder de Robson Caetano. A marca de Robson Caetano foi obtida em 30 de janeiro de 87 na pista Sindelfingen, na Alemanha.