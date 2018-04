Atletismo leva 24 nomes do revezamento para treinar nos EUA

A primeira equipe a viajar foi do revezamento 4x100m feminino, que embarcou na segunda-feira rumo a San Diego, na Califórnia. Na comparação com o time que treinou em janeiro, foram feitos quatro cortes, deixando de fora as garotas Vitoria Rosa (19 anos), Karina Rosa (19), Tamiris de Liz (19) e Mirna Marques (18).

Na segunda, embarcam as outras três equipes, todas compostas por oito atletas. O 4x400m feminino também vai para San Diego, enquanto os homens vão para Bradenton, na Flórida. A viagem é custeada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e o Comitê Olímpico do Brasil (COB).

O Mundial de Nassau é fundamental para as pretensões do atletismo brasileiro no Rio/2016, uma vez que distribui vaga aos oito primeiros colocados das provas de revezamento 4x100m e 4x400m. Em todas o Brasil tem chances reais de fazer final - e consequentemente se classificar para a Olimpíada.

CONFIRA OS CONVOCADOS:

4x100m feminino - Ana Cláudia Lemos, Rosângela Santos, Franciela Krasucki, Evelyn dos Santos, Thaissa Presti, Bruna Oliveira Farias, Vanusa dos Santos e Kauiza Venâncio.

4x400m feminino - Geisa Coutinho, Jailma Lima, Joelma Sousa, Leticia Cherpe de Souza,

Natallia Oliveira da Silva, Liliane Fernandes e Cristiane dos Santos Silva.

4x100m masculino - Antonio Cesar Rodrigues, Aldemir Gomes da Silva Junior, Jorge Henrique Vides, Bruno Lins, Ricardo Mário de Souza, Jefferson Liberato Lucindo, Vitor Hugo dos Santos e Gabriel Constantino.

4x400m masculino - Alexander Russo, Anderson Henriques, Hederson Estefani, Hugo Balduino de Sousa, Jonathan Henrique da Silva, Lucas de Araujo Santos, Pedro Luiz Burmann, Peterson dos Santos e Wagner Francisco Cardoso.