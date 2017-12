Atletismo: Mundial termina sem brilho As grandes estrelas do atletismo não brilharam na oitava edição do Mundial encerrada neste domingo em Edmonton, no Canadá, basicamente por dois motivos: ou estavam ausentes ou sofrem derrotas inesperadas. Recordes, então... o público não viu nenhum. Os aposentados Michael Johnson, dos Estados Unidos, e Sergey Bubka, da Ucrânia, além da australiana Cathy Freeman e da francesa Marie José Pérec (estão descansando) nem disputaram a competição. Sem os favoritos Johnson e Freeman, dois desconhecidos, Avard Moncur, das Bahamas, e Amy Mbacke Thiam, do Senegal, foram os vencedores dos 400 metros. O reinado do Johnson na distância durou seis anos, até o Mundial de Sevilha, em 1999. As grandes surpresas foram protagonizadas pela norte-americana Marion Jones e o etíope Haile Gebrselassie. Marion perdeu a medalha de ouro nos 100 metros - cruzou a linha de chegada atrás da campeã Zhanna Pintusevich-Block, da Urcânia - fato que não ocorria desde 1997, em 42 finais disputadas. Porém, conquistou um título inédito na carreira: o dos 200 metros. Marion, "a rainha da velocidade", despediu-se de Edmonton como a única atleta, entre homens e mulheres, com mais de uma medalha de ouro nesta competição (integrou o revezamento dos Estados Unidos campeão dos 4x100 metros). Agora está no topo da lista das maiores ganhadoras do Mundial, ao lado da compatriota Gail Devers, com cinco ouros. Devers viu cair por terra o sonho de conquistar a sexta medalha de ouro ao chegar em segundo lugar nos 100 metros com bareiras, atrás da também norte-americana Anjanette Kirkland. Gebreselassie, que não perdia uma uma prova de 10 mil metros ao ar livre desde 1993, deixou de ganhar o quinto título mundial consecutivo. Teve de se contentar com o bronze, já que ficou atrás do queniano Charles Kamathi e do etíope Assefa Mezgebu. Contundido, Maurice Greene conquistou ouro nos 100 metros, a quarta dourada da carreira nesta competição. Greene não teve a mesma performance da última edição do Mundial, em 1999, quando foi o melhor atleta do torneio, conquistando o ouro nos 100, 200 e no revezamento 4x100 metros. Devido a uma tendinite, ele não disputou desta vez os 200 metros e nem o revezamento.