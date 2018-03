Atletismo na altitude de Big Bear O camping de Big Bear, nos Estados Unidos, marca a preparação dos meio-fundistas, fundistas, marchadores e arremessadores com índices para os Jogos Olímpicos de Atenas, na segunda metade da temporada do atletismo. Terminados os torneios indoor com o Mundial de Budapeste (HUN), o Brasil que vai a Atenas encara a temporada ao ar livre, a partir de abril. O meio-fundista Osmar Barbosa dos Santos, que ganhou a medalha de bronze nos 800 m, e o bicampeão pan-americano Hudson dos Santos, nos 1.500 m e 5.000 m, são dois dos 15 atletas que ficarão em Big Bear até o dia 20 de abril. Os campings, promovidos pela Confederação Brasileira de Atletismo, foram organizados por modalidades, a partir do planejamento técnico. Big Bear foi a cidade escolhida por permitir o treinamento em altitude. Osmar Barbosa dos Santos ganhou a medalha de bronze nos 800 m (1min46s26) na décima edição do Mundial Indoor, deixando para trás alguns meio-fundistas importantes da atualidade, como o marroquino Amine Laalou e os quenianos William Yampoy e Joseph Mutua. No Mundial de Paris, ao ar livre, em 2003, Osmar foi à final. Também participam do camping os marchadores Sérgio Galdino e Mário José dos Santos Júnior; os maratonistas Alex Januário de Mendonça, André Luiz Ramos, Otávio Pinheiro, William Amorim e Marlene Fortunato; Geisa Coutinho (200 e 400 m); Christiane dos Santos (800 m); e Elisângela Adriano (arremesso do peso).