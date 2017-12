Atletismo: o Mundial de Isinbayeva A russa Yelena Isinbayeva tem tudo para voltar a quebrar o recorde mundial do salto com vara neste Mundial de Atletismo de Helsinque, Finlândia, saltando acima de 5 metros e levando o bônus de US$ 100 mil, que a Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF) pagará aos recordistas. Em sua carreira ainda poderá ir bem longe, fazendo entre 5,10 m e 5,15 m. O técnico brasileiro Elson Miranda observa que Isinbayeva tem uma condição física excepcional. "Nasceu para saltar." E maestria nos movimentos. Neste Mundial de Isinbayeva o Brasil também terá uma representante pela primeira vez, Fabiana Murer. "Sem o Asafa Powell, nos 100 metros, a prova mais badalada do Mundial, acho que Isinbayeva ganhou a cena", aposta Elson. O salto com vara feminino está incluído no programa do Mundial há três edições (Sevilha/99, Edmonton/2001 e Paris/2003). "A performance dela é maravilhosa, diz o próprio Vitali Petrov, que foi técnico do Serguei Bubka. Os treinadores da prova acreditam que as mulheres chegarão a um metro dos homens. O recorde de Bubka é 6,14 m. Assim, Isinbayeva deve saltar entre 5,10 e 5,15 m em provas ao ar livre", explica Elson Miranda, que neste domingo dirige Fabiana Murer nas eliminatórias do salto com vara, a partir das 7h30 (horário de Brasília). "Se ela fizer o seu melhor salto, em torno de 4,45 m, o que é plausível, pode ir à final", afirma. Fazer o melhor salto significará, inclusive, bater o recorde brasileiro da prova, que já é de Fabiana, com 4,40 m. A final do salto com vara será na quarta-feira, a partir das 13h10 (horário de Brasília). O treinador atribui a evolução de sua atleta ao programa de intercâmbio feito pelo Brasil com o ucraniano Vitali Petrov, que foi o técnico do ainda recordista mundial (desde 1994) Bubka, hoje dirigente do atletismo. Os brasileiros foram buscar a técnica de Bubka e, nos treinos, estão corrigindo os erros. "Temos conseguido acertar muitas coisas, mas ainda temos de continuar trabalhando. Não temos, por exemplo, experiência internacional", observa Elson, que foi saltador entre 1980 e 1997 - sua melhor marca na carreira é de 5,02 m. "A Isinbayeva ainda não me passou", brinca. Fabiana está na Vila dos Atletas, na Universidade de Otaniemi, e ainda não encontrou Isinbayeva. "É aqui vão estar todas as meninas que eu sempre acompanho pela internet. Na hora, não posso ficar abobada, tenho de me concentrar no meu salto", ressalta a atleta de 24 anos, que é formada em fisioterapia pela Escola Paulista de Medicina e está se especializando em Aparelho Locomotor do Esporte. Quando começou a saltar aprendendo a técnica de Petrov fazia 3,90 m. Precisou de cerca de um ano e meio até se adaptar. "Fazer essa mudança é complicado, o atleta precisa ser jovem para ter tempo de adaptação e acreditar que isso vai dar certo. A Fabiana e também o Fábio Gomes, de 23 anos, foram os desbravadores", observa Elson. A TV Globo mostrou o salto com vara no Troféu Brasil. As tevês exibiram imagens do recorde de Isinbayeva, o dos 5 metros, em todo o País, o suficiente para que as pessoas começassem a se manifestar. "Eu mesmo passei a receber telefonemas dos meus alunos", conta Elson, que trabalha também como personal trainner. O técnico, um apaixonado pela prova, acha que a radicalidade agrada os expectadores. "É uma prova radical, em que o próprio atleta cria a onda para surfar. Se a tevê mostrar pode ser compreendido e apreciado pelo público."