Atletismo paralímpico anuncia criação de circuito mundial de provas

SÃO PAULO - Empolgado com o sucesso do atletismo na Paralimpíada de Londres, o Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em inglês), anunciou que a modalidade terá, pela primeira vez, um circuito mundial de provas. Serão seis etapas - uma delas em São Paulo, em abril - que servirão de preparação para o Mundial Paralímpico de Atletismo, em Lyon (França), no mês de junho.

Ed Warner, presidente do comitê técnico do atletismo paralímpico, disse que a criação do Grand Prix é uma consequência direta do destaque do evento nos Jogos de Londres. "A audiência das provas aumentou de maneira astronômica. Foram mais de 1,1 milhão de ingressos vendidos para as provas no Estádio Olímpico e as transmissões de TV bateram recordes de audiência."

Uma das provas mais assistidas da Paralimpíada de Londres foi a final dos 200 metros classe T44 (amputados), em que o velocista brasileiro Alan Fonteles derrotou o astro sul-africano Oscar Pistorius nos últimos metros de prova para ficar com a medalha de ouro.

Apesar do crescimento do esporte paralímpico, a modalidade não contava com um calendário de provas internacionais. "As provas do Grand Prix foram criadas justamente para melhorar o atletismo e dar mais oportunidades de competição aos principais atletas do mundo", afirmou Warner."Esta primeira temporada será um teste e, de acordo com o resultado que tivermos, poderemos expandir o número de eventos a partir de 2014."

O Grand Prix começa em Dubai, dos Emirados Árabes Unidos, no dia 25 de março - serão três dias de competição. O calendário segue para Pequim (China), São Paulo (Brasil), Grosetto (Itália), Mesa (EUA) e termina em Berlim (Alemanha), em 16 de junho, um mês antes do início do Mundial, que deve reunir 1.300 atletas de 90 países.

Confira o calendário do Grand Prix de atletismo paralímpico:

25 a 27 de março - Dubai (Emirados Árabes Unidos)

22 a 25 de abril - Pequim (China)

25 a 27 de abril - São Paulo (Brasil)

10 a 12 de maio - Grosetto (Itália)

18 de maio - Mesa (EUA)

14 a 16 de junho - Berlim (Alemanha)