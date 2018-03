Atletismo prepara novos velocistas A nova geração de velocistas brasileiros tem o compromisso de manter o Brasil no pódio do revezamento 4x100 metros. Os especialistas garantem que os jovens atletas têm talento suficiente para repetir ou superar conquistas importantes - o Brasil foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, e prata em Sydney, em 2000, com as gerações de Robson Caetano e Claudinei Quirino, respectivamente. Leia mais no Estadão