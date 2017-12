Atletismo presta homenagem a Vanderlei Foi aberto hoje o Fórum Atletismo do Brasil, no Hotel Pestana, com 120 dirigentes, técnicos e atletas. O fundista Vanderlei Cordeiro de Lima recebeu uma homenagem, ao lado das filhas Thayná e Any Caroline, mais o técnico Ricardo D Angelo. No outro domingo, dia 28, Vanderlei - medalha de bronze na maratona da Olimpíada de Atenas, em agosto, depois do ataque do ex-padre irlandês - receberá homenagem em Milão, e no dia seguinte em Barcelona. Os treinos do corredor recomeçam em 15 de dezembro, na cidade de Paipa, na Colômbia, a 2.600 metros de altitude, para sua próxima maratona: Lake Biwa, no Japão, em 6 de março. Do fórum em São Paulo sairá o projeto para o próximo ciclo olímpico, até Pequim/2008. Hoje pela manhã, os debates foram em cima de pontos do Projeto 2004/2008 e dos programas de desenvolvimento para o ano que vem - que terá o Mundial de Helsinque. Amanhã, serão discutidos cursos para treinadores e árbitros e também doping.