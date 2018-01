Atletismo: Redelen ganha bronze na temporada indoor O recordista sul-americano dos 110 m com barreiras, Redelen dos Santos, estreou nesta quarta-feira na temporada européia indoor com um bronze no Russian Winter, em Moscou. Redelen correu os 60 m com barreiras em 7s65. Volta a correr sábado, na Holanda. O triplista Jadel Gregório, que treina na Inglaterra, estréia no Meeting Indoor de Karlsruhe (ALE), domingo.