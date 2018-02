Atletismo: russa bate o recorde mundial dos 1.500 metros A russa Elena Soboleva estabeleceu neste sábado o novo recorde mundial indoor da prova dos 1.500 metros durante a disputa do Campeonato Russo de atletismo, com um tempo de 3min58s28. Soboleva reduziu em 1s70 o recorde anterior, estabelecido pela norte-americana Regina Jacobs, em 2003. Este é o segundo recorde mundial batido neste fim de semana, durante a disputa do Campeonato Russo. Na sexta-feira, Lidiya Hobukhova registrou a nova marca nos 3.000 metros.