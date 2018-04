Atletismo: russa é ouro no peso A russa Irina Korzhanenko ganhou nesta quarta-feira a primeira medalha de ouro do torneio de atletismo dos Jogos Olímpicos de Atenas, ao vencer a final da prova de arremesso do peso, com um total de 21,06 metros. A medalha de prata ficou com a cubana Yumileidi Cumba, com um arremesso de 19,59 metros, e a de bronze foi para a alemã Nasdine Kleinert, com 19,55 metros. A brasileira Elisângela Adriano foi eliminada na primeira fase, com 17,44 metros.