Atletismo: salto é destaque em SP Fernanda Procópio Delfino e Bruno Tiago Campos foram destaques do 2º Torneio Estadual da Federação Paulista de Atletismo (FPA), em São Caetano do Sul. Fernanda, venceu a prova do salto em distância (5,92 metros) e obteve, no salto triplo, índice para o Campeonato Pan-Americano Juvenil (12,80 m). Campos obteve índice para a mesma competição nos 200m rasos (21s23). Thiago Jacinto Carahyba esteve bem próximo de conseguir o índice para o Mundial de Menores, na Hungria, em julho. O atleta saltou 15,30m. O índice para esta prova é de 15,15m, mas o vento estava a 2,2 m/s a favor e a marca não pôde ser validada.