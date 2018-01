Atletismo: técnico volta para os EUA O técnico Luiz Alberto de Oliveira voltou para os Estados Unidos e alguns dos atletas que treinavam sob sua orientação, no Centro de Treinamento de Manaus, no Amazonas, foram para Presidente Prudente. Luiz Alberto, que treinou o campeão olímpico Joaquim Cruz e Sanderlei Parrela, medalha de prata nos 400 metros, no Mundial de Sevilha, lamentou o fim do Projeto Treinador Nacional desde que a Confederação Brasileira de Atletismo ficou sem patrocínio (a entidade negocia com a Caixa Econômica Federal). Os técnicos Jaime Neto Jr., do revezamento 4 x 100 metros, medalha de prata na Olimpíada de Sydney, em 2000, e Nélio de Moura, de Maurren Higa Maggi, a recordista sul-americana do salto em distância, também integravam o projeto. "Estou de volta aqui nos Estados Unidos e procurando emprego. Meus atletas estão cada um em um lugar. Eu vejo o fim de um trabalho que tantas glórias deu ao Brasil. Estou totalmente desolado com tudo isto", desabafa Luiz Alberto que espera, ao menos, continuar passando o treinamento por fax. Sanderlei Parrela e Hudson dos Santos, além de Edgar de Oliveira e sua mulher Jupira das Graças, estão treinando em Prudente, e vão competir pela equipe do técnico Jaime Neto Jr., que tem o apoio da Unoest e fechará um novo patrocínio com a Brasil Telecon. Luiz Alberto está treinando o norte-americano David Krummenacker, mas disse que está disponível para ministrar clínicas, palestras, e até voltar a trabalhar com o futebol. "Os meus atletas vão ter um dinheirinho para ir tocando o barco. Vão treinar e competir por Prudente. O Edgar, que estou preparando para ser treinador se comprometeu em observar os treinos dos atletas e mandar um relatório semanal para mim", conta Luiz, que gostaria de ter as passagens aéreas para vir ao Brasil a cada 40 dias. O técnico já pensou, inclusive, em pedir ajuda para o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman, e para o jogador de futebol Ronaldo, do espanhol Real Madri.