Atletismo tenta índice para o Mundial Os atletas brasileiros terão desta sexta-feira a domingo mais uma oportunidade de alcançar os índices exigidos para definir a equipe que disputará o Campeonato Mundial de Atletismo de Edmonton, em agosto, no Canadá. Eles vão defender o Brasil no Campeonato Sul-Americano da modalidade, que será realizado na Vila Olímpica do Amazonas, em Manaus. O destaque brasileiro na competição é o velocista Sanderlei Parrela, vice-campeão mundial e quarto colocado na Olimpíada de Sydney na prova dos 400 metros rasos. Pelos bons resultados anteriores, ele já está pré-selecionado para o Mundial. Maurren Maggi, líder do ranking mundial do salto em distância, também competirá.