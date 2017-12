Atletismo: Timor é o membro 211 da Iaaf O Timor Leste - que conseguiu a independência da Indonésia em 2002 - é o mais novo integrante da Associação Internacional das Federações de Atletismo (Iaaf), segundo anúncio feito nesta quarta-feira pelo secretário-geral da entidade, Istvan Gyulai. Com a inclusão do Timor, a Iaaf tem agora 221 membros, nove a mais que o Comitê Olímpico Internacional (COI). A adesão do Timor ocorre às vésperas do início do Campeonato Mundial - o maior evento da entidade - que começa sábado em Paris. A competição termina no dia 31 de agosto e terá a participação de 1.902 atletas de 203 países. Apesar de inscrito, o Timor não terá atletas no Mundial.