Atletismo: TV muda programação do Troféu A disputa pelas três vagas olímpicas nos 110 metros com barreiras, travada pelos quatro atletas brasileiros que já conseguiram índices, será uma das mais esperadas do Troféu Brasil Caixa de Atletismo, a partir de quinta a domingo, na pista do Conjunto Constâncio Vaz Guimarães, o Ibirapuera. A prova causou, inclusive, alteração na programação da competição, a pedido da TV Globo que mostrará a final dos 110 m no domingo. Construída no ano passado a pista do Ibirapuera foi responsável pelo retorno do Trofeu Brasil a São Paulo, em 2003, após uma ausência de 11 anos. Redelen Melo dos Santos, Márcio Simão de Souza, Matheus Inocêncio e Anselmo Gomes da Silva são os candidatos às três vagas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Atenas, em agosto. "Todo mundo terminou o treinamento hoje e desde que a semifinal seja nesta quinta-feira tudo bem. A final domingo é um mal menor", afirmou Nélio, hoje, após saber que a CBAt poderia alterar também o dia da semifinal. Para Nélio, Redelen, que voltou a quebrar o recorde sul-americano dos 110 metros com barreiras, no fim de semana, em Cochabamba, com 13s30 - o sexto melhor tempo do ano na distância - "está em um momento excelente, melhor do que todos". Se tudo ocorrer dentro da normalidade, o treinador acha que Márcio e Matheus brigarão pelo segundo lugar no pódio. "Só não sei quem vai ser o segundo."