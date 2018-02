Atletismo universitário: novo recorde A atleta Fabiana de Almeida Murer, do ABC, bateu o recorde brasileiro de salto com vara, atingindo 4m11 (o recorde brasileiro anterior era de 4m10) na última etapa do 13o. Troféu ?Adhemar Ferreira da Silva? de Atletismo Internacional Universitário, realizado neste final de semana na pista de Atletismo do Ibirapuera. A competição, oficial para quebra de recorde e índice olímpico, foi organizada pela Uni Sant?Anna, com apoio da Confederação Brasileira e Federação Paulista de Atletismo. Além de atletas extras brasileiros que buscaram o índice olímpico, o Troféu ?Adhemar Ferreira da Silva? ainda contou com competidores do Chile e Paraguai. A Uni Sant?Anna, de São Paulo, venceu a competição atingindo a maior somatória de pontos no cômputo geral das provas. Nos 10.000m feminino o melhor tempo foi de Lucélia Oliveira Peres, da UPIS, com o tempo de 33m56. No masculino venceu Leandro Prates da Uni Sant?Anna com 30m42. O chileno Guilherme Mayer venceu a prova dos 200m rasos com o tempo de 21s53. Jefferson Dias Sabino, da Uni Sant?Anna fez o melhor salto triplo pulando 15m40.