Atletismo vai bem na Paraolimpíada Três paratletas brasileiras conseguiram vaga na final do atletismo dos Jogos Paraolímpicos de Atenas. Nesta segunda-feira, o destaque foi Ádria Santos, que ficou em 1º lugar na semifinal dos 100 metros rasos seguida da chinesa Miaio Chun Wu e da espanhola Purificación Santamarta. Já Simone Silva não conseguiu se classificar para a final da prova, assim como Ozivam Bonfim e Moisés Vicente nos 1.500 metros. Maria José Alves, a Zezé, foi bem nas semifinais dos 200 metros livre, fez o terceiro melhor tempo (25s83) e foi à final. Na final B da prova, Sirlene Guilhermino também garantiu vaga. Na eliminatória dos 800 metros, categoria T12, Terezinha Guilhermina não avançou, assim como a alagoana Sônia Gouveia que foi eliminada no lançamento do disco. Ela lançou o objeto a uma distância de 9m60 contra 11m09 da primeira colocada, a japonesa Koji Saito. No tênis em cadeira de rodas, Maurício Pommê e Carlos Santos venceram a dupla de eslovacos David Chabrecek e Josef Felix por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-2 e seguem na competição. No torneio simples, ambos foram eliminados. No tênis de mesa, Lucas Maciel, único representante deficiente mental da delegação brasileira, perdeu para o polonês Waldemar Sadoski por 3 a 1, parciais de 11/9, 11/8, 9/11 e 11/6. O Brasil encerrou sua participação na modalidade. Na esgrima, Andréa Mello encerrou sua participação nos Jogos com quatro derrotas na prova de Florete, classe B. Natação - Medalha de ouro nos 100 metros nado livre, Clodoaldo Silva ficou em 5º nos 50m costas e disputa a final à tarde. Na mesma categoria, Francisco Avelino ficou em sétimo e também se classificou. Edênia Garcia foi destaque ao ficar em 2º em sua eliminatória na prova dos 50m borboleta. Rodrigo Machado, em sétimo, está na final dos 100m peito e Fabiana Sugimori, ouro em Sydney, ficou com o quinto tempo nos 100m peito, mesma colocação de Adriano Lima nos 100m livre. Marcelo Collet (100m borboleta), Fabiano Machado (100m livre), Rildene Fonseca (50m costas) e Luis Silva (100m livre) não avançaram em suas provas.