Atletismo vai priorizar a qualidade O atletismo brasileiro priorizará qualidade, em vez de quantidade, para o ciclo olímpico até os Jogos de Pequim, em 2008. Por isso, pontos do projeto aprovado em 2003 devem ser revisados com esse objetivo. Para integrar o Programa de Apoio ao Alto Nível, e receber ajuda mensal em dinheiro, os atletas deverão ter plano de saúde. "Essa verba não é só para comprar fogão ou carro. O atleta precisa investir nele próprio, na carreira", afirmou Sérgio Coutinho Nogueira, novo diretor de Desenvolvimento da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). "Para receber a primeira parcela, o atleta terá de apresentar seu vínculo com um convênio médico." Sérgio Nogueira garante que os atletas que estavam na reunião realizada na última semana, também com alguns técnicos, aprovaram a idéia. Mas as alterações terão de ser referendadas em assembléia da CBAt, após o II Forum de Atletismo do Brasil, de 20 a 22. O programa para o atletismo de alto rendimento fixa uma ajuda mensal em dinheiro (recursos da Caixa Econômica Federal, patrocinadora da CBAt) e os atletas - cerca de 20 - também receberão duas passagens aéreas e um bônus de US$ 500 por viagem para competir no exterior. A maior ajuda, de R$ 3 mil mensais, será dada ao triplista Jadel Gregório, ao maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima e ao meio-fundista Osmar Barbosa, dos 800 metros, medalhistas em Olimpíada ou Mundiais. "O importante é termos critérios claros e objetivos, que as pessoas saibam porque estão ou não na lista. Os ajustes no programa visam atender melhor os que o integram", disse o técnico Nélio Moura. "Houve redução na quantidade de atletas, tanto no alto nível quanto nos jovens talentos. A verba é a mesma, mas queremos diluir menos e atender melhor", explicou Ricardo D?Angelo, técnico de Vanderlei Cordeiro de Lima. A CBAt ainda desenvolverá em 2005 programas para ex-atletas, jovens talentos e para o aperfeiçoamento dos técnicos.