Atletismo vai revisar exames feitos em Paris A Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF) confirmou nesta terça-feira que as amostras colhidas para os exames antidoping nos atletas que competiram no Mundial de Paris, em agosto, voltarão a ser analisadas em busca do esteróide anabolizante tetrahidrogestrinona (THG). A Agência Antidoping dos Estados Unidos (Usada) revelou que vários atletas norte-americanos tiveram resultados positivos para a nova substância de ajuda no desempenho. As 400 amostras coletadas no Mundial estão no laboratório de Paris, credenciado pelo Comitê Olímpico Internacional.