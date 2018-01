Atletismo: Vanderlei busca índice em Fukuoka O maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima, bicampeão pan-americano, está de bem com a vida, aos 34 anos, e disposto a buscar a melhor marca de sua carreira na prova e, automaticamente, o índice olímpico, na Maratona de Fukuoka, no Japão, dia 7 de dezembro. O melhor tempo de Vanderlei, atleta de 1,68 m e 54 quilos, é 2h08min31s, obtido em Tóquio, em 1998. O índice exigido para os maratonistas brasileiros assegurarem presença na Olimpíada de Atenas é 2h12min. Conseguir o índice seria encerrar um ano quase perfeito. Vanderlei disse que se sente amadurecido e em muito boa forma e acreditando nas previsões do técnico Ricardo D?Angelo, de que conseguiria bons resultados entre os ?33 e 37 anos?. O atleta ainda comemora a boa temporada de 2003, embora ainda não tenha o índice. ?Gosto do percurso do Japão e, se tudo der certo, se não estiver ventando principalmente, quero alcançar o índice para não ficar com essa preocupação em 2004.? Além do prêmio de RS$ 60 mil, ganho do Pão de Açúcar pela medalha de ouro conquistada no Pan-Americano de São Domingos, em agosto, nesta quarta-feira foi premiado com uma barra de ouro de um quilo da Bolsa de Mercadorias & Futuros, que patrocina o clube BM&F Atletismo. Os patrocinadores e os prêmios pelos resultados da temporada são apenas o estímulo e a tranquilidade que Vanderlei precisa para seguir com sua rotina de preparação. De origem humilde, a maioria dos atletas do atletismo não ganham salários milionários e vem de meios muito simples. ?Ter bons patrocinadores pé ter suporte para trabalhar. Os prêmios são um reconhecimento ao esforço?, observa Vanderlei que ganhou um quilo de ouro, assim como a maratonista Márcia Narloch, que também ganhou a maratona no Pan de São Domingos. Márcia, inclusive, já tem índice para ir à Olimpíada de Atenas, o resultado da Maratona de Hamburgo, feito em abril (2h29min59s). A BM&F premiou, neste quarta-feira, com barras de ouro os nove atletas da equipe BM&F Atletismo medalhistas nos Jogos Pan-americanos de Santo Domingo. Distribuiu 4,8 quilos de ouro (o grama estava cotado a R$ 34,800), para Vanderlei Cordeiro de Lima e Marcia Narloch (1 kg para cada um); Marilson Gomes dos Santos (750 g); Jadel Gregório, Elisângela Adriano e Mário José Santos (meio quilo); Jarbas Mascarenhas e Claudio Roberto de Souza (250 g) e Maria Laura Almirão (125g). Os prêmios foram entregues pelo Presidente da BM&F, Manoel Felix Cintra Neto e pelo Secretário da Juventude Esportes e Lazer do Estado de São Paulo, Lars Grael, e por conselheiros da Bolsa.