Atletismo viaja nesta 3ª para o Mundial Dezessete atletas brasileiros viajam nesta terça-feira para o Mundial de Atletismo, a partir de sábado, em Paris. No masculino, o Brasil participará dos 100 metros, 200 m, revezamento 4 x 100 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 110 m com barreiras, salto em altura, salto triplo e marcha atlética de 20 km. No feminino, dos 400 m, 100 m com barreiras e arremesso do peso. Sem Claudinei Quirino, com dores no calcanhar, Edson Luciano, Jarbas Mascarenhas, Cláudio Roberto, André Domingos e Vicente Lenilson são as opções para o revezamento 4 x 100 m.