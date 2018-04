Ato pede boicote dos Jogos em Pequim Manifestantes pacifistas pediram hoje o boicote da Olimpíada de 2008 em Pequim, na China. Eles exibiram cartazes que exigiam a libertação do Tibete, ocupado pelos chineses. Os manifestantes, a maior parte estudantes universitários, aproveitaram a ida do presidente do Comitê Olímpico Internacional, Jacques Rogge, hoje, à Universidade de Gent, na Bélgica. Ele participou de um encontro com os universitários e acabou sendo surpreendido pela manifestação de protesto, ocorrida na parte externa da universidade belga.