ATP anuncia novo formato de torneios para a temporada 2007 A ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) anunciou nesta quinta-feira que alguns torneios da temporada 2007 terão um novo formato de disputa. Ao invés de eliminatórias simples até a grande decisão, as competições terão a inclusão de uma fase de grupos, chamada de "round robin" no tênis. A primeira experiência acontecerá logo no primeiro torneio do ano, em Adelaide (Austrália), que acontecerá de 31 de dezembro a 7 de janeiro. De acordo com os organizadores, 16 jogadores - sendo quatro vindos do qualifying - se enfrentarão em uma eliminatória simples na primeira rodada. Os oito classificados se juntarão aos 16 cabeças-de-chave e formarão oito grupos com três tenistas. Cada atleta fará duas partidas na chave e os primeiros colocados de cada grupo avançarão para as quartas-de-final, quando a disputa volta para o sistema de mata-mata até a decisão. "Para os melhores do mundo, que regressarão do período de férias e pré-temporada, a primeira partida do ano é sempre dura. Agora ele sabem que jogarão, pelo menos, duas vezes durante a preparação para o Aberto da Austrália", disse Peter Johnston, diretor do Torneio de Adelaide. O Grand Slam australiano, o primeiro de 2007, começará no dia 15 de janeiro. O sistema de grupos não é novidade no mundo do tênis. A Masters Cup, que reúne os oito melhores tenistas do ano e fecha a temporada em novembro, sempre é disputada no sistema "round robin" com dois grupos de quatro jogadores. Cada tenista joga três vezes na chave e os dois primeiros colocados passam às semifinais. A edição deste ano, que começará no dia 13, será em Xangai, na China.