Atrás da 6.ª vitória seguida

Após superar a própria crise, é a vez de o São Paulo explorar o mau momento de um rival na tentativa de encerrar o primeiro turno no G-4 do Brasileiro. Na Ilha do Retiro, o time do técnico Ricardo Gomes encara hoje o lanterna Sport, às 16 horas, em busca da sexta vitória consecutiva e a aproximação do bloco principal da competição. Confira online todos os jogos de hoje do Brasileirão, a partir das 16 horas Invicto no Morumbi, é como visitante que o São Paulo tem consolidado a reação. Nas últimas três partidas fora de casa, venceu duas e arrancou empate na raça - 2 a 2 com o Internacional, no Beira-Rio, após estar perdendo por 2 a 0. Hoje, enfrenta uma equipe em situação difícil e que tenta a todo custo fazer as pazes com sua torcida. Com os magros 13 pontos que conseguiu até agora, e há oito jogos sem vencer, o Sport vê aproximar-se o fantasma do rebaixamento. A crise chegou até à cartolagem, já que foram afastados o vice-presidente de futebol, Guilherme Beltrão, e mais três diretores. O presidente Sílvio Guimarães chegou a suspender as premiações aos jogadores, mas voltou atrás. Na prática, nem precisou, diante do jejum de vitórias. Agora resolveu abrir os cofres e prometeu R$ 100 mil aos jogadores, caso conquistem nove pontos em cinco rodadas. A aposta para a mudança é o novo técnico, Péricles Chamusca, emsua segunda partida - na estreia, 3 a 0 para o Inter, no Sul. Durante a semana, elenco e comissão técnica do São Paulo evitaram a todo custo admitir como vantagemo desespero dos rivais. "Independentemente da situação, é sempre difícil enfrentar o Sport no Recife", despistou Washington, no discurso padrão. "Com apoio da torcida, virá pra cima da gente para sair da má fase." O técnico Ricardo Gomes, na mesma linha do politicamente correto, imagina que a torcida não vá abandonar o Sport. "Acredito que haverá uma mobilização geral entre torcedores e time. Com certeza, não vai ser fácil." Depois de fazer mistério e sugerir a entrada de mais um meia na equipe, Gomes assegurou que Borges será o substituto do suspenso Dagoberto. Com a opção, o técnico coloca ao lado de Washington outro jogador de referência na frente. Gomes nega, porém, que os dois tenham características semelhantes. "Não acho que se pareçam. Fiz a opção devido ao bom momento vivido pelos dois", explica. "Além disso, o tipo de jogo favorece a presença de dois jogadores de área." A partida no Recife terá a estreia do lateral-direito argentino Adrián González, 32 anos, que entra no lugar de Jean, suspenso. "Ele está bem fisicamente", afirma Ricado Gomes. "É um jogador experiente, especialista na posição." O São Paulo há muito tempo gasta com laterais direitos, sem obter sucesso. O jogo pode marcar a despedida de Denis do time titular - em fase final de recuperação, Rogério Ceni deve voltar no próximo jogo, contra o Fluminense, no Morumbi.