Atraso na verba de segurança do Pan mobiliza parlamentares A três meses do início dos jogos Pan-Americano do Rio de Janeiro, o alerta do relator do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Marcos Vilaça, sobre o atraso no repasse de recursos e na execução de licitações para a segurança do evento mobiliza parlamentares de todos os partidos. O ministro avisou em plenário, na última quarta-feira, que até agora foram repassados apenas 35% - ou R$ 139 milhões - dos R$ 398 milhões destinados a atividades do Pan desenvolvidas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). Vilaça também cobrou explicações do Ministério da Justiça, ao qual a secretaria está subordinada, sobre a demora na execução de 49 licitações ligadas ao evento. Segundo ele, além de causar prejuízo à segurança dos jogos, a demora nas licitações pode levar a "contratações emergenciais", que não atendem ao interesse da sociedade. O senador Demóstenes Torres (DEM-GO) vai pedir ao ministério explicações sobre a demora. Segundo ele, à primeira vista, "parece uma protelação propositada com o intuito de beneficiar empresários amigos". Referiu-se, no caso, ao risco de as licitações serem suspensas e substituída por convites, por causa da urgência. Para o deputado Fernando Gabeira (PV-RJ), na maioria das vezes, a demora em adotar procedimentos relacionados a dinheiro público se deve muitas vezes a duas razões: "incompetência ou corrupção, ou às vezes as duas juntas". O senador Paulo Duarte (PMDB-RJ) acredita que dificilmente haveria irregularidades em algo envolvendo três "forças" que, na sua opinião, na maior parte do tempo atuaram de forma conflitante. Ou seja, União, Estado e municípios. "Mas mesmo sem ver maledicência, vou ficar atento", comprometeu-se. O ministro do TCU alegou no seu aviso que "o quadro é suficientemente crítico para que possamos ficar tranqüilos", fazendo alusão à informação de que até há pouco tempo, o Ministério da Justiça contava apenas com um pregoeiro para dar encaminhamento às licitações. "A situação parece estar sendo contornada com a convocação de seis outros pregoeiros da Polícia Rodoviária Federal e ainda com a perspectiva de convocação de mais quatro, dois também daquele órgão e dois da Polícia Federal", informou. O secretário nacional de Segurança Pública, Luiz Fernando Corrêa, disse que a preocupação do ministro e dos parlamentares "é procedente", mas que está embasada em dados defasados. Vilaça afirmou que recebeu todos eles da própria Senasp. Segundo Corrêa, as atividades do Pan dispõem de 77% do dinheiro prometido, sendo duas vezes por meio de medidas provisória e uma vez por repasses do Orçamento. "O tribunal se manifestou antes de ter uma planilha atualizada", defendeu. Sobre as licitações, Corrêa disse que as das "grandes compras, das compras complicadas", como a de tecnologia de informação, já foram feitas e que serão anunciadas na coletiva à imprensa prevista para o próximo dia 26, no Rio. Quanto às 49 licitações pendentes, informou tratarem-se de "produtos de prateleiras", como colete à prova de bala, facilmente encontráveis. "Estamos fazendo um mutirão de pregoeiros para dar agilidade", afirmou. Sua expectativa, conforme frisou, é a de que os fornecedores possam fazer a entrega dos produtos em 30 dias, depois de os preços serem devidamente registrados pelos pregoeiros.