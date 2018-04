ATUAÇÕES 5

No primeiro tempo, espalmou uma bola ao estilo Cássio. Na etapa final, fez outra boa defesa.

5|Edenílson

O peso da faixa de capitão o atrapalhou. Errou lances fáceis.

4,5|Felipe

Fazia uma boa partida até o infeliz lance do pênalti já no finzinho.

6 |Gil

Estreia discreta.

5 |Welder

Teve espaço para atacar, mas ficou muito preso à marcação.

5,5 |Guilherme Andrade

Limitou-se a marcar, mas poderia ter ajudado mais a equipe.

5|Willian Arão

Foi bem nos desarmes, porém falhou demais nos passes.

5 |Guilherme

Jogou mais adiantado, mas armar jogadas não é sua praia.

6 |Giovanni

Melhorou no segundo tempo. Acabou cansando e foi substituído.

5 |(Nenê Bonilha)

Jogou pouco tempo.

6 |Zizao

Dessa vez não teve pedalada e passe para gol, mas quase marcou um gol no primeiro tempo.

5 |(Léo)

Muita disposição e pouco futebol.

4,5 |Romarinho

Mais uma atuação discretíssima.

6 |Tite

Com um time só de reservas não pôde fazer muita coisa. Acertou ao colocar a equipe mais no ataque depois do intervalo.

5,5 |PONTE PRETA

William fazia partida discreta até que no finzinho do jogo surgiu a oportunidade de bater um pênalti e sair de campo consagrado.

CORINTHIANS