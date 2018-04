ATUAÇÕES 6,5

Não teve culpa no gol.

6 |Alessandro

Atuação discreta. Pouco produziu.

4,5 |Gil

Falhou no lance do gol. Deixou Henrique se antecipar à marcação.

6 |Paulo André

Por causa da fragilidade do Mogi Mirim, não teve muito trabalho.

6,5 |Fábio Santos

Praticamente não deu as caras no ataque. Ficou preso demais à marcação. A redenção veio com o gol de pênalti.

6 |Ralf

Como de costume, foi bem na proteção à zaga. Quando se arriscou no ataque, porém, decepcionou.

5.5 |Paulinho

Ainda sente a falta de ritmo de jogo. Atuação apagada.

5 |Danilo

Foi outro que sentiu a falta de ritmo e, por isso, errou lances fáceis.

5 | (Renato Augusto)

Jogou pouco e não conseguiu fazer muita coisa.

7 |Emerson

Pressionado pela concorrência com Pato, correu como nunca. Buscou o jogo e foi decisivo. No primeiro tempo, deu o passe para o gol de Jorge Henrique. No segundo, roubou a bola que deu origem ao pênalti.

sem nota |(Douglas)

Entrou já no fim.

7 |Guerrero

Boa presença de área. Puxou a marcação, chamou o jogo e não deu sossego para os zagueiros do Mogi Mirim. Teve duas boas chances, mas passou em branco.

8 |Jorge Henrique

Maior ameaçado a perder a vaga para Renato Augusto, mostrou que o companheiro terá de suar para ser titular. Como um legítimo centroavante, fez o gol de empate. Depois, ainda sofreu o pênalti.

5,5 | (Romarinho)

Até que tentou algumas jogadas, mas não levou perigo.

7 |Tite

Acertou ao mandar o time colocar pressão em cima do Mogi Mirim no primeiro tempo. Na etapa final, com os jogadores cansados, as substituições serviram para renovar o fôlego da equipe.

4 |MOGI MIRIM

Saiu na frente e tentou parar o campeão do mundo com faltas. Não conseguiu. O único destaque foi o atacante Henrique.

Corinthians