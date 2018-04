ATUAÇÕES 6

Não teve culpa no gol.

5,5 |Edenílson

Teve espaço e poderia ter atacado mais.

6 |André Vinícius

Não comprometeu.

5 |Felipe

Com medo de errar logo no seu primeiro jogo como titular, abusou dos chutões.

4 |Welder

Teve dificuldade na marcação e foi pelo seu setor que saiu o gol do Paulista.

5,5 |Guilherme Andrade

Sem a bola, foi bem na proteção à zaga. Com a bola, fez apenas o feijão com o arroz.

5,5 |Guilherme

Se jogasse mais próximo dos atacantes poderia ter ajudado mais.

7 |Giovanni

Depois de um primeiro tempo discreto, melhorou na etapa final. No lance do gol só teve o trabalho de empurrar para a rede.

4 |(Léo)

Perdeu um gol feito.

5 |Nenê Bonilha

Na ânsia de mostrar serviço, vacilou em algumas jogadas.

sem nota |(Willian Arão)

Jogou pouco e quase não pegou na bola.

7,5 |Zizao

Passou quase uma hora tentando fazer uma boa jogada. Quando conseguiu, "deu" o gol para Giovanni.

4,5 |Romarinho

Jogou muito longe da área e quase não deu trabalho à defesa do Paulista.

5,5 |PAULISTA

João Henrique saiu do banco e renovou a força do ataque da equipe do interior. Acabou premiado com o gol de empate.

Corinthians