ATUAÇÕES 7

Fez uma grande defesa numa cabeçada quando o jogo ainda estava 1 a 0. Marcou ainda um gol de pênalti e ouviu a torcida cantar parabéns pelos 40 anos.

6 |Douglas

Foi bem no apoio ao ataque, mas pecou nas finalizações.

7 |Lúcio

Seguro atrás, mas atrapalhado quando tentava acelerar as jogadas. Até que puxou um contra-ataque que culminou no gol de Jadson. Esbanjou fôlego.

6 |Rhodolfo

Jogou com tranquilidade e não comprometeu.

6 |Cortez

Foi uma importante arma pelo lado esquerdo, mas caiu um pouco de rendimento na etapa final.

6 |Wellington

Bem nos desarmes, correu o tempo inteiro e não deu espaços para os jogadores adversários.

6,5 |Denilson

Firme na marcação, não tirou o pé nas divididas.

6 |(Casemiro)

Entrou quando o resultado já estava estabelecido.

7 |Jadson

Foi o cérebro do time, com bons passes para os atacantes. E ainda marcou um gol, o quarto do time.

6 |(Ganso)

Ditou o ritmo no final da partida.

7,5 |Aloísio

Fez a diferença pelo lado direito e criou a jogada do segundo gol.

6 |(Cañete)

Apenas ajudou o time a tocar a bola para garantir o resultado.

8 |Luis Fabiano

Fez dois gols e provou seu faro de artilheiro. Mas, como de costume, tomou um cartão desnecessário já nos descontos.

7,5 |Osvaldo

Abriu o caminho para a vitória com um golaço. Infernizou a vida dos defensores adversários com muitos lances de velocidade.

8 | Ney Franco

Voltou ao esquema com três atacantes e deu certo. Fez a equipe mostrar um futebol envolvente e vai para La Paz com a vaga bem encaminhada.

3,5 |BOLÍVAR

Equipe mostrou um futebol ruim e quase não levou perigo. Destaque para Arce, que jogou no meio.

SÃO PAULO