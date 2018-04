Atual bicampeão, Marc Márquez lidera treinos livres da MotoGP

Atual bicampeão, o espanhol Marc Márquez começou na frente a temporada 2015 da MotoGP. Nesta sexta-feira, o piloto foi o mais rápido na soma dos três treinos livros que servem de preparação para a etapa do Catar, disputada no Circuito de Losail, em Doha.

Mais veloz nas três sessões, Márquez cravou o melhor tempo do dia no terceiro treino, com 1min54s822. O britânico Cal Crutchlow foi quem mais se aproximou do espanhol, ao marcar 1min54s918. O italiano Andrea Iannone, com 1min54s992, veio logo em seguida, com o terceiro tempo do dia.

Outros dois pilotos espanhóis se destacaram. Aleix Espargaró anotou o quarto tempo, com 1min54s994, e Dani Pedrosa foi o quinto mais veloz, com 1min55s024. O bicampeão Jorge Lorenzo, também da Espanha, não passou do oitavo tempo, com 1min55s108. E o italiano Valentino Rossi, dono de seis títulos na MotoGP, foi o nono, com 1min55s192.

Todos eles garantiram vaga direta no Q2 do treino classificatório, que vai definir o grid de largada no sábado, por terem ficado entre os dez mais rápidos do dia. Completam a lista o italiano Andrea Dovizioso e o colombiano Yonny Hernandez, sexto e sétimo colocados na lista final do dia, respectivamente.

O treino que define o grid terá início às 14h35 deste sábado (horário de Brasília). A corrida está marcada para as 15 horas (Brasília).