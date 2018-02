Atual campeão corre de olho no índice olímpico O mineiro Franck Caldeira ganhou tudo o que podia este ano. Das principais provas que disputou, foi campeão pan-americano da maratona, da Meia Maratona do Rio e da Volta da Pampulha. Agora, além de tentar o bicampeonato na São Silvestre, ele tem um objetivo ainda maior: conquistar a vaga olímpica para correr a maratona nos Jogos de Pequim/2008. Atualmente, Franck ocupa o quinto lugar no ranking brasileiro - o País será representado por três atletas na Olimpíada - e tem até maio para conseguir o índice. Para Henrique Viana, técnico de Franck há oito anos, seu atleta tem condições de representar o Brasil na China. "Se conseguir a vaga, ele terá chance de ganhar uma medalha olímpica", aposta Viana. O atual campeão da São Silvestre não fez preparação específica - treinamento em altitude - para a prova deste ano, como ocorreu em 2006. Antes da Volta da Pampulha, no início do mês, Franck treinou nas cidades serranas de Itamonte (MG) e de Itatiaia (RJ). "Como já tinha treinado para a Pampulha, seria desgastante treinar na altitude de novo." Mesmo assim, Viana diz que o mineiro entrará na prova para ganhar. "Ele não corre contra os adversários, mas dentro de seu limite. Se o Franck estiver bem no dia da prova, ele vai para cima. Não tem muita estratégia, não. Ele é um atleta jovem e não tem problema de contusão." EM BUSCA DE PEQUIM Se não fossem os compromissos, Franck teria aberto mão da Volta da Pampulha para correr a Maratona de Milão, prova em que Vanderlei Cordeiro de Lima e José Telles alcançaram o índice olímpico. "Antes, quando ele não estava em evidência, dava para escolher as provas. Agora, tenho de estudar o calendário", diz Viana. Das provas rápidas - com percursos planos - a serem realizadas ano que vem, Viana irá escolher uma das cinco: Roma (Itália), Roterdã (Holanda), Paris (França), Londres (Inglaterra) e Valência (Espanha). "Tudo vai depender do calendário dele, dos compromissos com patrocinadores", afirma Viana.