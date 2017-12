Atual campeão, González está na final do Torneio da Basiléia Em busca do segundo título consecutivo no Torneio da Basiléia (Suíça), o chileno Fernando González, cabeça-de-chave número três, garantiu a sua classificação à final da competição ao eliminar, neste sábado, o anfitrião Stanislas Wawrinka por 2 sets a 0, com duplo 6/4. Na sétima colocação do ranking de entradas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), González superou o atleta suíço pela quarta vez nesta temporada. Antes, o sul-americano havia ganho do rival nos Masters Series de Miami (EUA), Cincinnati (EUA) e Roma (ITA). Com o triunfo, Fernando González, que busca uma vaga na Masters Cup de Xangai - torneio que reúne os oito melhores jogadores da temporada -, chegou a sua terceira final consecutiva no circuito da ATP. O chileno também esteve na última rodada no Masters de Madri (ESP) e no Torneio de Viena (AUT). O chileno irá enfrenta na decisão o suíço Roger Federer, líder do ranking e da Corrida dos Campeões. Recentemente, González foi derrotado por Federer na briga pelo titulo do Masters de Madri. O história de partidas entre os dois atletas é totalmente favorável ao suíço, que ganhou as oito partidas em que disputaram pelo circuito profissional. O ganhador do Torneio da Basiléia somará 250 pontos na Corrida do Campeões e embolsará cerca de 120 mil euros (aproximadamente R$ 340 mil). Atualizado às 14h43