Audax e Corinthians renovam parceria para manter time de futebol feminino

Campeão da Copa do Brasil feminina, o Audax/Corinthians vai continuar existindo em 2017. Nesta quinta-feira, o clube de Osasco, vice-campeão paulista no futebol masculino, anunciou que renovou o acordo com o Corinthians para manter um time feminino único.

Durante a temporada 2016, os dois clubes se revezaram como "titulares" da camisa do time, em parceria inédita. No Campeonato Brasileiro, disputado no primeiro semestre, foi usada a camisa do Corinthians, que era detentor da vaga na competição. Na Copa do Brasil, o time jogou como Audax, também por ser este o dono da vaga.

"Vamos continuar com a parceria no ano que vem, dividindo os gastos entre os clubes, e nos próximos dias vamos montar o planejamento para as competições que disputaremos em 2017", afirmou Pedro Cruz, diretor de futebol feminino do Audax.

No ano que vem, o Audax/Corinthians (ou vice-versa) disputará o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista e, pela primeira vez, a Copa Libertadores. Os dois clubes conversam com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para utilizarem os dois escudos.