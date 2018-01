Audiência de Mike Tyson no Brasil é adiada pela Justiça Está adiada a audiência em que Mike Tyson deveria se apresentar, nesta terça-feira, no Fórum da Barra Funda. Em novembro do ano passado, o ex-campeão mundial, em visita de seis dias a São Paulo, visitou boates, conheceu mulheres e agrediu o cinegrafista Carlos Mello, do SBT. Fernando Falgitano Monaco, um dos advogados que defendem o ex-pugilista, entrou com um pedido para que ele fosse considerado tecnicamente primário. Isto porque Tyson não cometia crimes há mais de cinco anos. Sua última prisão nos EUA foi em 1999. A promotoria não concordou com o pedido e pediu que o juizado especial criminal requisitasse esta informação ao Ministério de Justiça brasileiro, que entrará em contato com o Ministério de Justiça americano para confirmar a primariedade. Só depois disso é que a audiência será retomada. Os advogados de Mello planejam entrar com uma ação de danos morais contra Tyson nos EUA.