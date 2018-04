Augusto Dutra bate recorde sul-americano no salto com vara

UBERLÂNDIA - Augusto Dutra quebrou na noite desta quinta-feira o recorde sul-americano do salto com vara, ao atingir 5,81 metros durante sua vitória no GP de Atletismo em Uberlândia (MG). Com isso, ele superou a antiga marca de 5,80 metros, que pertencia ao também brasileiro Fábio Gomes da Silva desde fevereiro de 2011.

O novo recorde sul-americano comprova a boa fase de Augusto Dutra na temporada. No último domingo, ele venceu a prova no GP de Belém, com a marca de 5,70 metros. Além disso, já tinha assegurado índice para a disputa do salto com vara no Mundial de Atletismo, marcado para acontecer em agosto, em Moscou, na Rússia.

Companheiro de equipe de Augusto Dutra e antigo recordista sul-americano do salto com vara, Fábio Gomes da Silva também estava garantido no Mundial de Moscou. Mas sofreu uma grave contusão no último domingo, durante o GP de Belém, e vai perder o restante da temporada. Com uma ruptura no tendão, ele precisará passar por uma cirurgia, nesta sexta-feira, e ficará cerca de seis meses em recuperação.

CLASSIFICADO

O GP de Uberlândia teve outro bom resultado para o atletismo brasileiro. Mauro Vinícius da Silva, conhecido como Duda, conseguiu o índice do salto em distância e também vai ao Mundial de Moscou. Campeão mundial indoor da prova no ano passado, ele venceu na noite desta quinta-feira com 8,14 metros, superando a marca exigida de 8,10 metros, e comemorou a vaga conquistada. "Sabia que era só ter tranquilidade que o índice sairia", afirmou o saltador.