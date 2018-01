Aurélio Miguel no tatame após 30 meses Depois de dois anos e meio afastado do judô, Aurélio Miguel, campeão olímpico em Seul (1988) e bronze em Atlanta (1996) como meio-pesado, lutará nesta quarta-feira no Circuito Brasil Olímpico na categoria pesado (mais de 100 kg). Longe do peso ideal ? engordou 25 quilos enquanto esteve parado ? Aurélio vai competir na arena montada no Parque Municipal de Poços de Caldas (MG), a partir das 16h30.