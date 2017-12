Aurélio Miguel quer virar político Aurélio Miguel, do judô, vai se candidatar a deputado federal pelo PPS e procura composição com Marquinho Tortorello, filho do prefeito de São Caetano que é candidato à reeleição à Assembléia Legislativa pelo mesmo partido. O deputado Marquinho encabeçou o movimento que atletas encamparam para derrubar o clã Mamede da Confederação Brasileira de Judô. Assim, o "candidato a candidato" Aurélio Miguel aproveitou para levar o velejador Lars Grael, secretário nacional do Esporte, para uma visita à cidade na terça-feira. São Caetano é conhecida pela tradição no apoio a vários esportes, que vão do judô - que agora tem o próprio Aurélio Miguel como coordenador - ao boxe e também à ginástica olímpíca.