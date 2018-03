Ausência de Rodrigo Pessoa enfraquece equipe Rodrigo Pessoa não vai ao Pan e, com isso, o Brasil entra enfraquecido na disputa continental dos saltos, que vale vaga para a Olimpíada de Atenas, em 2004. O problema é que os cavalos teriam de tomar uma vacina, o que os obrigaria a passar por quarentena na volta para a Europa. Sem Rodrigo, os cinco conjuntos que representarão o País nas provas de saltos são Álvaro Affonso de Miranda Neto/Audi Oliver Método, Bernardo Resende Alves/Fort Neuville, César Almeida/Salamandra Limerick, Karina Johannpeter/Faust de Roan e Pedro Paulo Lacerda/Multiaction Luzeiro. O hipismo terá cinco cavaleiros no adestramento: Isabela Travassos, Leandro da Silva, Martina Brandes, Pia Aragão e Maria Lúcia de Andrade (reserva). Leia mais no Estadão