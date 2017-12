Ausências deixam SS sem favoritos Com a ausência dos campeões do ano passado da São Silvestre ? os quenianos Paul Tergat e Lydia Cheromey ?, fica mais difícil projetar quem pode levar o título na 77ª edição da prova, que acontece na tarde desta segunda-feira. Entre os homens, quem impressiona pelos resultados é o etíope Tesfaye Jifar, de 25 anos, terceiro colocado da São Silvestre no ano passado ? atrás de Tergat e do etíope Tesfaye Tola ?, e que este ano venceu a Maratona de Nova York, terminando o percurso de 42.195 metros na frente de 30 mil participantes em 2h06min49 (melhorou em quase um minuto a melhor marca da prova do tanzaniano Juma Ikangaa ? 2h07min43, de 1989). Leia mais no Jornal da Tarde