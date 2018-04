Austrália bate Japão por 97 a 78 A seleção australiana feminina de basquete derrotou o Japão, por 97 a 78 (56 a 35), pela terceira rodada dos Jogos Olímpicos de Atenas. Esta foi a terceira vitória da Austrália na competição, enquanto as japonesas perderam pela segunda vez. As duas equipes estão no Grupo A, o mesmo da seleção brasileira, que joga nesta quarta-feira, às 14 horas.