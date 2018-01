Austrália bate recorde mundial nos 4x100 m medley feminino A equipe da Austrália quebrou nesta terça-feira o recorde mundial dos 4x100 m medley feminino. A equipe formada por Sophie Edington, Liesel Jones, Jessicah Schipper e Libby Lenton marcou o tempo de 3min56s30 e conquistou a medalha de ouro dos Jogos da Commonwealth (Comunidade Britânica), que estão sendo realizados em Melbourne, Austrália. O tempo anterior, de 3min57s32, era também do time australiano, e fora marcado em agosto de 2004, na Olimpíada de Atenas. A medalha de prata em Melbourne ficou com a Inglaterra, que marcou o tempo de 4min04s61, e o bronze, com o Canadá, com 4min05s95. A Austrália dominou as provas femininas de natação, com 16 medalhas de ouro em 19 possíveis. Leisel Jones já havia batido, na segunda-feira, seu próprio recorde mundial nos 100 m peito. Já entre os homens, com um time renovado e sem contar com estrelas como Ian Thorpe e Grant Hackett, a Austrália conseguiu nesta terça seu primeiro ouro, nos 4 x 100 medley, com o tempo de 3min34s37.