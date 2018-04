Austrália é ouro no hóquei sobre grama A Austrália conquistou o primeiro ouro de sua história ao derrotar a Holanda, último campeão olímpico, por 1 a 0 no torneio olímpico masculino de hóquei sobre grama. A vitória veio na prorrogação, após empate em 1 gol no tempo normal.A medalha de bronze ficou com a Alemanha que ganhou da Espanha também por 1 a 0.