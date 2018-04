Austrália é ouro no sprint masculino O australiano Ryan Bayley conquistou a medalha de ouro na prova individual de velocidade (sprint) do torneio olímpico de ciclismo dos Jogos de Atenas. Ele ganhou a disputa final com o holandês Theo Bos e somou 2 pontos contra 1. Pela medalha de bronze, Rene Wolff, da Alemanha, venceu o francês Laurente Gane, totalizando 2 pontos a zero.