Austrália faz 2 a 0 na Bielo-Rússia pela Copa Davis A Austrália deu um passo importante para se classificar à semifinal da Copa Davis ao vencer os dois jogos realizados nesta sexta-feira, em Melbourne, contra a Bielo-Rússia. Em um jogo muito disputado, o australiano Chris Guccione derrotou o bielo-russo Max Mirnyi por 3 sets a 2, com parciais de 7/6 (7/4), 3/6, 7/5, 3/6 e 6/4. Já Lleyton Hewitt, que chegou a ameaçar não jogar pela Austrália na Copa Davis, venceu com tranqüilidade o bielo-russo Vladimir Voltchkov por 3 sets a 0, parciais de 6/2, 6/1 e 6/2. A Austrália precisa de mais uma vitória, em três partidas, para confirmar uma das vagas à semifinal da competição. Neste sábado, a dupla australiana formada por Wayne Arthurs e Paul Haley enfrentará a dupla da Bielo-Rússia composta por Mirnyi e Voltchkov. Já no domingo acontecerão as outras duas partidas que fecharão a série. Hewitt vai enfrentar Mirnyi, enquanto Guccione pegará Voltchkov.