Austrália leva ouro no revezamento A equipe australiana do revezamento 4x100 feminino conquistou, neste sábado, a medalha de ouro da competição, ao terminar a prova em 3:57.32, novo recorde mundial. As norte-americanas, antigas detentoras do recorde - 3:58.30 em Atenas-00 -, chegaram em segundo e ficaram com a prata, com o tempo de 3:59.12. Fechou o pódio, com 4:00.72, o time Alemanha.