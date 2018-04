Austrália leva ouro no salto ornamental A australiana Chantelle Newbery conquistou, neste domingo, a medalha de ouro no salto da plataforma de 10 metros nos Jogos Olímpicos de Atenas. Ela totalizou 590,31 pontos. Com a prata, ficou a chinesa Lishi Lao, com 576,30 pontos. Fechou o pódio, com o bronze, outra australiana: Loudy Tourke, com 361,66 pontos.