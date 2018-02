Austrália pede a retirada da equipe do Brasil de bobsled A Austrália quer melar a participação do Brasil na competição de bobsled dos Jogos Olímpicos de Inverno, que estão sendo disputados em Turim (Itália). O Comitê Olímpico Australiano entrou com um recurso, neste sábado, junto à Corte de Arbitragem do Esporte contra a decisão da Federação Internacional de Bobsled de permitir que os brasileiros façam uma substituição na equipe. Os australianos querem entrar no lugar do Brasil, já que entendem que a entrada de Claudinei Quirino dos Santos no lugar de Armando dos Santos, suspenso preventivamente pelo COB (Comitê Olímpico Brasileiro) por uso de doping, não é válida. ?O Comitê Olímpico Australiano requereu uma ordem para que a equipe do Brasil de bobsled seja impedida de competir... e para que o time da Austrália seja autorizada a competir nos Jogos?, informou, em um comunicado oficial, a Corte de Arbitragem do Esporte. A decisão sobre o caso deverá sair neste domingo.