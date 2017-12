Austrália perde uma de sua maiores atletas A Austrália perdeu nesta terça-feira uma das maiores atletas de sua história esportiva. Shirley Strickland, ganhadora de sete medalhas olímpicas faleceu aos 78 anos, informou o comitê olímpico local. Nos Jogos de Londres, em 1948, ela conquistou a prata no revezamento 4 x 100, o bronze nos 80 metros com barreira e nos 100 metros rasos. Em 1952, em Helsinki, ganhou o bronze nos 100 metros e ouro nos 80 metros com barreira; em Melbourne (1956), já com 31 anos e mãe, obteve dois ouro, um nos 80 metros com barreira e outro no revezamento 4 x 100. Em 2001 tomou a polêmica decisão de colocar à venda suas medalhas por US$ 200 mil para pagar a educação de seus netos e colaborar com causas ambientais.